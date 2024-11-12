رئيس الوزراء يلتقى عددا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية

كتبت هند مختار

على هامش مشاركته فى الشق رفيع المستوى من الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) بجمهورية أذربيجان، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية، ومنهم: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت، رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وغيرهم.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: شهدت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات، ومنها الملفات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والتحول الأخضر، وتم التأكيد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط بين مصر وتلك الدول المشاركة في القمة.

وتطرّقت اللقاءات إلى الأهمية التي تحظى بها قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها فرصة هامة لتعزيز آليات التعاون بين الدول المختلفة في سبيل تحقيق الاستدامة، وتحديد التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراءات التعامل مع قضية تغير المناخ.

وفي هذا السياق، التقى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرا إلى حرص الجانبين على تعميق هذه الشراكة بما يحقق مصلحة شعبي البلدين في مختلف المجالات.

وفي لقائه مع المدير التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي كريستالينا چورچييفا، معربًا عن سعادته لنموذج التعاون الناجح بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وأعربت المدير التنفيذي للصندوق أيضاً عن تقديرها للدولة المصرية وقيادتها وحكومتها، وكذلك تقديرها لجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته الدولة في هذا السياق.

وخلال لقائه ولي عهد الكويت، أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر للإجراءات التي تقوم بها الكويت لتحقيق رؤية الكويت 2035، وأشاد بمُخرجات الدورة الـ 13 للجنة المُشتركة المصرية الكويتية التي عقدت في مصر في خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024.



وأعرب رئيس الوزراء أيضاً عن اهتمام مصر بدعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية في الكويت الشقيقة، مؤكداً تقدير الدولة المصرية للدعم الكويتي لجهود التنمية في مصر.