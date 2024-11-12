حصاد الوزارات.. وزير العمل يعلن وظائف جديدة بالسعودية بمرتبات 8 آلاف ريال شهريا

إعداد ـ محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الصحة: تغطية تطعيمات أطفال المدارس تصل لـ 95%

التعليم تخاطب المديريات لمراعاة ضوابط الحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس

وزارة التعليم تحدد نظام عقد امتحان الطلبة المصريين فى الخارج 2025

وزارة الصحة تكشف 4 أعراض آمنة للقاح الأنفلونزا الموسمية.. إنفوجراف

وزارة التعليم تعلن خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

وزير الزراعة: حظر نقل الأقطان من الوجه القبلى إلى البحرى

وزارة الصحة: تطعيمات المدارس آمنة ومراجعات دورية للتأكد من صلاحيتها

وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية بمرتبات 8 آلاف ريال شهريا

التعليم: امتحان شهر نوفمبر يستهدف صفوف النقل عدا أولى وثانية ابتدائى

وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن رقمنة صرف الألبان المدعمة للأطفال

وزارة الأوقاف تعقد 3000 ندوة علمية دعوية على مستوى الجمهورية بمساجد الأوقاف

8 قوافل دعوية للواعظات الجمعة حول منهج الإسلام في اختيار الزوجة الصالحة

وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بالالتهاب الرئوى.. إنفوجراف

وزارة الصحة تكشف 3 علامات هامة تدل على كفاية لبن الأم للطفل

وزارة التعليم توجه 5 نصائح لتعامل أولياء الأمور مع أبنائهم من ذوى الهمم

وزارة التضامن تطلق أولى فعاليات تطوير عيادات تنمية الأسرة

وزيرة البيئة: مناقشة سبل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بمؤتمر المناخ COP29

وزارة الصحة تكشف عن 4 خطوات تحمى من الإصابة بسرطان الرئة.. إنفوجراف

وزارة الاوقاف تستعد لإطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى شمال سيناء

وزيرا التعليم العالى والعمل يعقدان اجتماعا لبحث تطوير "الجامعة العمالية"

وزير الزراعة: ارتفاع إيرادات هيئة التعمير لمليار و566 مليون جنيه

وزير الرى: إزالة 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل

وزيرا الصحة والنقل يتابعان تطورات منظومة الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم