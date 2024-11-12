اليوم السابع
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جهود مصر بملف تغير المناخ.. تقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:29 م
جهود مصر بملف تغير المناخ.. تقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية COP29
كتب محمود راغب

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فى الوقت الذى تنعقد فيه فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لـ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.

ومن بين هذه الجهود ما قمت به وزارة البيئة فى مجال دعم الصناعة، حيث قامت الوزارة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات.

وتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجارى الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو.

كما تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة فى الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذى كان يستغرق حوالى (30) يوماً.







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