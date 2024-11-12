اليوم السابع
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تزامنا مع COP29..

جهود مصر بملف تغير المناخ.. إنشاء 24 مدفنا صحيا للمخلفات ومخطط لـ23 خلية دفن صحى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:11 م
جهود مصر بملف تغير المناخ.. إنشاء 24 مدفنا صحيا للمخلفات ومخطط لـ23 خلية دفن صحى COP29
كتب محمود راغب

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فى الوقت الذى تعقد فيه،  فعاليات الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، في باكو، أذربيجان، والتى تعقد في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، ، نجد أن الدولة المصرية عملت على تضافر الجهود من أجل مواجهة تغيرات المناخ واستدامة المدن والخدمات بهدف بناء مستقبل من أجل الأجيال القادمة.


شهد ملف تغير المناخ اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية ، حيث شهد ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وتم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء عدد 24 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 23 خليه دفن صحى.

 







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