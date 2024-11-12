تكريم وزير الزراعة لخبرته المصرفية على مدار 40 عاما

كتبت أسماء نصار

شهد المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورته الثامنة عشر، والذي نظمه المركز الإعلامي العربي، تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظرا لخبرته وإنجازاته المصرفية على مدار الـ40 عاما الماضية.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.

ويتمتع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخبرة مصرفية كبيرة استمرت على مدار سنوات طويلة، تولى خلالها العديد من المناصب آخرها رئيس البنك الزراعى الذى أحدث فيه طفرة كبيرة منذ تولى رئاسته فى عام 2020، حيث نجح في تطبيق خطة استثنائية لتطوير البنك خلال الأربع سنوات التي شغلها قبل تكليفه للعمل وزيرا للزراعة، مع إعادة تقييم البنك للقطاع المصرفي وخلق علامة تجارية أقوى.



ونجح فاروق في صياغة أكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخ البنك الزراعى ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصرى بما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد، حيث قام بإطلاق باقة من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة لتلبية احتياجات عملائه المختلفة.



كما نجح فاروق في تطوير أداء البنك لخدمة مشروعات الدولة المصرية، والحفاظ على ممارسة دور البنك الزراعى التنموى الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعى بكافة مجالاته الإنتاجية.



وقام فاروق بربط خطط البنك برؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعى في مصر لزيادة حجم الإنتاج الزراعى والحيوانى لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية من خلال التوسع في تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.



وتبنى فاروق استراتيجية لتطوير كافة قطاعات البنك وإعادة هيكلتها الى جانب السياسات الائتمانية التي أقرها لربط التمويل بالإنتاج والمشروعات الجادة.