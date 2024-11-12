بدء المرحلة التجريبية للمحامين باستخراج 5 طلبات من نيابة الأسرة إلكترونيا

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

أطلقت النيابة العامة، اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، المرحلة الأولى من تجربتها، بالسماح للمحامين، باستخراج 5 طلبات إلكترونيا عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية.دون الحاجة للتوجه إلى مقر النيابات، وذلك بالنسبة لنيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة، كمرحلة تجريبية.

وحددت النيابة العامة، 5 طلبات على بوابتها إلكترونية، يمكن للمحامين إجرائها إلكترونيا دون الحاجة لتوجه إلى مكاتب النيابات.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنه إطار الجهود المتواصلة لتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، وتوفير الوقت والجهد في سير الإجراءات القانونية، فقد أطلقت خدمة جديدة للطلبات الخاصة بنيابات الأسرة تتمثل في الآتي:

أولاً: إنشاء حسابات للمحامين على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

ثانيًا: تقديم الطلبات الآتية:

1-صورة رسمية من الحكم (نفس).

2-صورة من ضبط إشهاد وفاة ووراثة (نفس).

3-شهادة من واقع جدول القضايا (نفس).

4-صورة من قرار جلسة (مال).

5-شهادة من واقع جدول القضايا (مال).

ثالثًا: سداد الرسوم المقررة بوسائل الدفع الإلكتروني من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

رابعًا: استلام الشهادات والصور بمقار عملهم أو محل إقامتهم دون الحاجة للتوجه لمقار النيابات.

وأشارت النيابة إلى أن المرحلة الأولى التجريبية متاحة في نيابة الإسكندرية الكلية لشؤون الأسرة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024، وهو ما يتيح للمحامين التعامل مع النيابة عن بعد بفعالية وسرعة، وسوف يتم إرسال رسائل نصية للمحامين لإخطارهم بإمكانية الاستفادة من تلك الخدمات.