بدء التحقيق مع طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار بعد الفيديو المثير للجدل

البحيرة - ناصر جودة

بدأت، منذ قليل، نيابة كفر الدوار بـ محافظة البحيرة إجراءات التحقيق مع الدكتورة "و.ش"، المعروفة إعلامياً بـ "طبيبة كفر الدوار"، وذلك بعد نقلها إلى مقر النيابة العامة من مركز شرطة كفر الدوار صباح اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وذلك على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترصد بعض حالات الانحلال الأخلاقى وحمل عدد من الفتيات بدون زواج شرعى وذلك من خلال عيادتها الخاصة.

وأثار نشر هذه الفيديوهات حالة من الجدل وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبر الكثيرين أن ما قالته الطبيبة يعد إفشاء لأسرار المرضى وتشويه سمعة مصر، فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد أنها لم تقصد الإساءة لأى أحد أو تفشى أى أسرار للمرضى، وأضافت أنها كانت حسنة النية ولم تذكر أى أسماء للمرضى وأن نشرها لهذه الفيديوهات لنصيحة الأسر وأولياء الأمور لمتابعة بناتهن حتى لا يقعن فى براثن الإنحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.