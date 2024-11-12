اليوم السابع
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النيابة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بتأجيل محاكمته بتهمة الفساد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:33 م
النيابة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بتأجيل محاكمته بتهمة الفساد نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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رفضت النيابة العامة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، طلب تأجيل شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المقررة في محاكمته بتهم فساد.

وبحسب الإذاعة العبرية، قالت النيابة في سبب رفضها للتأجيل: إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

يذكر أن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو منذ 4 سنوات ومتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.







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