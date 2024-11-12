"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى من جنوب لبنان نحو مستوطنات إسرائيلية.. صور

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك طلقات صاروخية قصفت من جنوب لبنان تجاه مستطونات إسرائيلية، ولكنها أهدأ من القصف الذى حدث أمس، مؤكدة أنه كان هناك 100 صاروخ تم قذفها تجاه حيفا.

وأضافت، أبو شمسية، خلال مراسلتها للقناة، أن القصف اليوم كان نحو المستوطنات الحدودية السياجية، وهي المطلة وكريات شمونة وتل حاي وكفار جلعادي، وغيرها من المستوطنات التي تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن صافرات الإنذار قد دوت في مستوطنة نهاريا خشية تسلل طائرة مسيرة، وبالفعل اعترض جيش الاحتلال هذه المسيرة.





وواصلت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "قد سُمعت أصوات انفجارات صباح اليوم بالقرب من حيفا، ولكن لم تفعل صفارات الإنذار، وفتح جيش الاحتلال تحقيقًا بشأن هذا الأمر لمعرفة أسباب عدم تشغيل صفارات الإنذار في حالة وجود الانفجارات".



سقوط صاروخ فى نهاريا وبلدات بالجليل الغربي



سقوط صاروخ من لبنان على نهاريا