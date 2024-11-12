أول صور لـ شريف مدكور بعد إجراء عملية جراحية فى العين

ذكى مكاوي

كشف الإعلامي شريف مدكور عن إجرائه عملية إزالة مياه بيضاء من عينيه، مؤكدا خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن تعافيه منها موجها الشكر للطبيب المختص .

من ناحية أخرى سبق وتصدر اسم الإعلامي شريف مدكور التريندات مؤخرًا وذلك بعدما كشف خلال بوست عبر حسابه على موقع فيس بوك عن نيته في اعتزال الناس والتركيز على عمله وأهله وأصحابه المقربين فقط، وذلك حفاظًا صحته قائلاً: "هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة، شغلي أهلي وأصحابي المقربين فقط مش عاوز أعرف ولا أسمع ولا أشوف أي أخبار ولا أندمج في أي نشاط حفاظًا علي صحتي النفسية والجسدية".

وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا مع كلام شريف مدكور من قبل متابعيه حتي تصدر اسمه التريند على مدار يومين، إذ لاقى كلامه تأييدًا كبيرًا من الكثير من متابعيه في حين تساءل البعض حول ما إذا كان ذلك سيؤثر على عمله في الآونة المقبلة.

شريف مدكور وفى تصريح حول ما ذكره على فيس بوك قال لـ"اليوم السابع": "كلامي كان واضح جدًا ولا يوجد به أي تلميح حول عملى، بل على العكس ذكرت أنني فارض على نفسى عزلة عن المجتمع من فترة، وقررت أزودها، وحطيت أولوياتي وذكرتها وأولها كان شغلى".

وتابع شريف مدكور: "فبالتالى شغلى ها أفضل مركز فيه أكتر والدايرة اللي حواليا ستظل هي محور اهتمامي من أهلى لأصدقائى المقربين".