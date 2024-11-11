20 مركزا لخدمة ورعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعات وتنفيذ 1029 فعالية

كتب محمد صبحى

تحرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على تنفيذ خطة واستراتيجية الدولة المصرية لرعاية الاشخاص ذوى الإعاقة من خلال تنفيذ واستكمال خُطط وبرامج دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بكافة الجامعات المصرية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف.

ونجحت وزارة التعليم العالى فى إنشاء 20 مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، والانتهاء من الموافقات الخاصة بسبعة مراكز أخرى؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركزًا لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما تعمل وزارة التعليم العالى على التنسيق المستمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتقديم كافة التيسيرات للطلاب، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للطلاب ذوي الإعاقة، سواء ما يتعلق بالتيسيرات المادية بإعفاءهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، أو منحهم إعانات مجانية، إلى جانب الإلتزام بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.

و بلغت فعاليات الدمج التي تم تنفيذها 1029 فعالية، بمشاركة 138534 طالبًا وطالبة، وتنوعت هذه الأنشطة بين (الأنشطة الثقافية، الاجتماعية، الفنية، الرياضية، أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية، أنشطة نادي العلوم والتكنولوجيا، أنشطة الجوالة والخدمة العامة).

وتتابع وزارة التعليم العالى باستمرار تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية بوسائل مُناسبة، تساعد الطلاب ذوي الإعاقة على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن رفع وعي أعضاء هيئة التدريس وجميع أعضاء المجتمع الجامعي من طلاب وإداريين لخلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة.

كما تم أيضًا إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تقوم بالإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، والتأكد من القيام بدورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون المشاركة الكاملة، والاستفادة من الفرص التعليمية والاجتماعية والثقافية التي تُنفذها الجامعات، وكذلك تعزيز المشاركة الكاملة للطلاب، ووضع المعايير التي تضمن دمج الطلاب ذوي الإعاقة، وتضمن حقوقهم في التعليم دون تمييز، وتقديم مُقترحات علمية لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للطلاب ذوي الإعاقة في الكليات المختلفة.