اليوم السابع
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15 جلسة علمية بالمؤتمر الدولى لشعبة السكتة الدماغية برئاسة عميد طب قصر العينى

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:49 ص
15 جلسة علمية بالمؤتمر الدولى لشعبة السكتة الدماغية برئاسة عميد طب قصر العينى الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العينى
كتب محمد صبحى

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تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى السابع لشعبة السكتة الدماغية للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب فى الفترة من 13 لـ 15 نوفمبر الجارى، وذلك بعقد وتنظيم أكثر من 4 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء والتمريض وأكثر من 15 جلسة علمية برئاسة الدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العينى جامعة القاهرة، وتهتم بتدريب وتعليم وتطوير إمكانيات شباب الأطباء والمختصين بكل ما هو متطور وجديد لخدمة المريض المصرى.

 

وخلال جلسات المؤتمر، سيتم مناقشة أفضل وأجدد التطورات فى مجال علاج السكتة الدماغية وقسطرة المخ عن طريق الخبراء المختصين من جميع الجامعات والمستشفيات المصرية والعالمية حيث يتواجد العديد من الخبراء والاستشاريين العرب والاجانب فى هذا المجال لتدريب شباب الأطباء المتخصصين فى هذا المجال الدقيق.







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