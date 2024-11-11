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ولي العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:33 م
ولي العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد عبد العظيم

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أدان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، معربًا عن شجب المملكة لمنع وكالة "أونروا" من القيام بدورها، مشددا على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وشدد خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، على رفض بلاده الهجمات على إيران، مؤكدًا أن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أكد ولي العهد السعودي، ضرورة قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة عالمية لدعم حل الدولتين.

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

 







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

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البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

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