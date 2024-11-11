ولى العهد السعودى: نجدد إدانتنا لجرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

كتب محمد عبد العظيم

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إننا نجدد إدانتنا لجرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونؤكد مركزية القضية الفلسطينية وندعم حقوقه.

وأضاف خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المملكة تجدد رفضها الاعتداء على الأراضي اللبنانية.. ونرفض إعاقة عمل الوكالات الإنسانية في قطاع غزة".

وتابع ولي العهد السعودي: "نرفض الهجمات على الأراضي الإيرانية".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.