ولى العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة (إنفوجراف)

أدان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، معربًا عن شجب المملكة لمنع وكالة "أونروا" من القيام بدورها، مشددا على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة.



ولى العهد

وشدد خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، على رفض بلاده الهجمات على إيران، مؤكدًا أن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أكد ولي العهد السعودي، ضرورة قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة عالمية لدعم حل الدولتين.

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.