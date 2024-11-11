اليوم السابع
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ولى العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة (إنفوجراف)

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:39 م
ولى العهد السعودى: فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة (إنفوجراف) ولى العهد السعودى

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أدان الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي اللبنانية، معربًا عن شجب المملكة لمنع وكالة "أونروا" من القيام بدورها، مشددا على أن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالأمم المتحدة.

ولى العهد
ولى العهد

وشدد خلال كلمته فى افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية، على رفض بلاده الهجمات على إيران، مؤكدًا أن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أكد ولي العهد السعودي، ضرورة قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة عالمية لدعم حل الدولتين.

وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

 







ولى العهد السعودى

القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسين مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض



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