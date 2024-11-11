اليوم السابع
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وزير العمل يعلن إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 09:32 ص
وزير العمل يعلن إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، في استجابة سريعة لطلب برلماني، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله، ليصبح الآن بعد التطوير، مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي ،وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.

وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم .

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ،أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ،وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي ،والإدارة العامة للتشغيل بـ وزارة العمل ،تم تطوير المكتب،وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.

وقال إن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب د. مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة،والمديرية،ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ،الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى وزير العمل محمد جبران ، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري ،بشكل لائق ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.







وزارة العمل

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