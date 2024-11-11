اليوم السابع
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الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير العدل: استراتيجية مكافحة المخدرات تستهدف رسم سياسة عامة لمواجهة التعاطي

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:16 م
وزير العدل: استراتيجية مكافحة المخدرات تستهدف رسم سياسة عامة لمواجهة التعاطي المستشار عدنان فنجري وزير العدل
كتب مدحت وهبة - رحمه خليفة - بتول عصام تصوير حسين طلال

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أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن الاستراتيجيةَ القوميةَ الحاليةَ لمكافحةِ المخدراتِ تهدفُ إلى رسمِ السياسةِ العامةِ والتدابيرِ التنفيذيةِ، لمكافحةِ انتشارِ تعاطي المخدراتِ من خلالِ مكافحةِ عرضِ المواد المخدرة والطلبِ عليها وذلك يُعدُّ تكملةً ونتاجًا طبيعيًّا لنجاحِ الخُطةِ الوطنيةِ الأولى لخفضِ الطلبِ على المخدراتِ التي شاركت فيها العديدُ من الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا في تقديمِ المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ وإن مصرَ لم تكنْ بمعزلٍ عن العالمِ، ولكنها دولةٌ لها تاريخٌ عريقٌ في كلِّ المجالاتِ ، فلها الريادةُ في قضيةِ مكافحةِ المخدراتِ.

وأشار وزير العدل إلى أننا كلنا مسوولون أمام الله على حماية هذا الوطن من خطر المخدرات وأوصى الجميع بالتكاتف والحرص قولا وعملا على حمايه وطنا من مخاطر الادمان و أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحجيم مشكله المخدرات من خلال خفض الطلب وخفض العرض من المخدرات كما أن القانون يشجع الافراد على التقدم تطوعا للعلاج واجاز القانون للمحكمه إمكانية ايداع المتهم احدى المصحات العلاجية اذا تطلب الامر.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.







الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

وزيرة التضامن

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024

2027

الخطة الوطنية عن مخاطر التعاطي والإدمان 2024_2028

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024_2028

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

مراكز علاج الادمان

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

الخط الساخن لعلاج الادمان

رقم الخط الساخن لعلاج الادمان

محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات



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