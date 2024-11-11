وزير العدل: استراتيجية مكافحة المخدرات تستهدف رسم سياسة عامة لمواجهة التعاطي

كتب مدحت وهبة - رحمه خليفة - بتول عصام تصوير حسين طلال

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن الاستراتيجيةَ القوميةَ الحاليةَ لمكافحةِ المخدراتِ تهدفُ إلى رسمِ السياسةِ العامةِ والتدابيرِ التنفيذيةِ، لمكافحةِ انتشارِ تعاطي المخدراتِ من خلالِ مكافحةِ عرضِ المواد المخدرة والطلبِ عليها وذلك يُعدُّ تكملةً ونتاجًا طبيعيًّا لنجاحِ الخُطةِ الوطنيةِ الأولى لخفضِ الطلبِ على المخدراتِ التي شاركت فيها العديدُ من الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ، وهذا إنما يُبرهنُ على أن مصرَ هي السبَّاقةُ دائمًا في تقديمِ المبادراتِ التي تعملُ على حمايةِ المجتمعِ وإن مصرَ لم تكنْ بمعزلٍ عن العالمِ، ولكنها دولةٌ لها تاريخٌ عريقٌ في كلِّ المجالاتِ ، فلها الريادةُ في قضيةِ مكافحةِ المخدراتِ.

وأشار وزير العدل إلى أننا كلنا مسوولون أمام الله على حماية هذا الوطن من خطر المخدرات وأوصى الجميع بالتكاتف والحرص قولا وعملا على حمايه وطنا من مخاطر الادمان و أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحجيم مشكله المخدرات من خلال خفض الطلب وخفض العرض من المخدرات كما أن القانون يشجع الافراد على التقدم تطوعا للعلاج واجاز القانون للمحكمه إمكانية ايداع المتهم احدى المصحات العلاجية اذا تطلب الامر.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.