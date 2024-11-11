اليوم السابع
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وزير الصحة يعين أحمد مصطفى رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:59 م
وزير الصحة يعين أحمد مصطفى رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان قرار رقم (458) لسنة 2024 بتعيين  الدكتور أحمد محمد مصطفى، استشارى متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة. 

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ. 

قرار

قرار وزير الصحة

 







الصحة

التأمين الصحى

الدكتور أحمد مصطفى

المستشفيات التعليمية



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