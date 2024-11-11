وزير التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لطرح السلع الغذائية

كتب مدحت وهبة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار توجيهات رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ومن ضمن آلياتها إقامة أسواق اليوم الواحد، قررت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة إقامة السوق الواحد، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد ال رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات.

وأكد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، علي أن يتم فتح السوق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ويتم طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات، ويتم إتاحة وتوفير كميات كبيرة من السلع.

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع 50 شركة تشمل شركات القطاع العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية، وجار تعميم تجربة السواق الواحد على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور شريف فاروق، الي أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكداً أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.