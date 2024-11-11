وزير التعليم: لا يوجد كثافات فى المدارس.. وبتأكد من ده بنفسى

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك تواصل مع المحافظين بشكل يومى، وهناك لجان تزور المدارس يوميا، متابعا:" بزور بنفسى عدد من المدارس بشكل مفاجئ".

وتابع عبد اللطيف:" المعلومات والأرقام التي نُعلنها ونتحدث عنها بخصوص الكثافة حقيقية، ولن نتحدث عن شيء وأرض الواقع شيء آخر، ومن يريد التأكد بنفسه عليه النزول فى أى وقت لأى مدرسة للوقوف على صدق الكلام".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.

واستكمل الوزير:" من يتحدث عن كثافات فى بعض المدارس، أنا على أتم استعداد للنزول لهذه المدرسة للوقوف على الأمر، وما نستعرضه من أرقام حقيقة".