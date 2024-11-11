وزير التعليم: زيادة المدة الزمنية للحصة 5 دقائق.. والحضور بالمدارس تعدى 85%

كتب ـ نور على

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.

وأكد الوزير، أن نسبة الحضور بالمدارس تعدت الـ 85٪، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه تم تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز، وتم توحيد التكليفات للطلبة فى المدارس وحجمها واصبح لدينا تقييم أسبوعى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لـ وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.