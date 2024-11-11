وزير التعليم: تطبيق مادتى العربى والتاريخ على طلبة الثانوية الدولية بعد 4 سنوات

كتب نور على

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم إنه سيتم تطبيق مادة اللغة العربية والتاريخ مادة مجموع على طلبة الثانوية فى المدارس الدولية بعد أربع سنوات، موضحا أنه اعتبارا من هذا العام سيتم تطبيق اللغة العربية والتاريخ على طلبة الصف الثالث الإعدادى كمادة مجموع فى المدارس الدولية، على أن يقوم هؤلاء الطلبة عند وصولهم الى الصف الثانوى بأن تكون ضمن المواد التى تضاف الى المجموع.

ولفت إلى أن هذه المواد كانت يتم تدريسها للطلبة بالمدارس الدولية وكانت مادة نجاح ورسوب ولا تدخل فى المجموع.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه من غير المقبول أن يكون هناك طالب خريج على أرض مصر تعلم فيها ولم يدرس التاريخ واللغة العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

وردا على ما آثاره النواب بشأن وجود نسبة أمية بين طلبة الإعدادية والثانوية قال وزير التربية والتعليم إن هذا الأمر فيه ظلم للمعلم المصرى، مؤكدا أن معلمى مصر من أفضل معلمى العالم، لكن الظروف لا تسمح له بأن يؤدي عمله حيث أن المشكلة فى حضور الطلبة وكثافة الفصل العالية.