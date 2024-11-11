وزير التربية أمام الشيوخ: 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة 2023/24

كتبت نورا فخرى

استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، التحديات التي تواجه منظومة التعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدا امتلاك مصر أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التحق في العام الدراسي 2023/2024 ما يقرب من 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، بواقع 550 ألف فصل دراسي، و843.490 معلم بعجز نحو 665 ألف معلم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

ولفت "عبد اللطيف" إلي الجهد الذي بذلته الدولة لاصلاح وتطوير التعليم خلال الفترة الأخيرة، فجاءت سياسات الوزارة الفترة الحالية استكمال لهذه الجهود، أملا في تحقيق ما نصبو إليه من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلية والدولية لاسيما وما يشهده العالم من تغيرات في مستقبل الوظائف والأعمال في الحاضر والمستقبل.

وشدد "عبد اللطيف" علي أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء أي أمة، حيث الحفاظ علي الموروثات والقيم العليا من خلال بوابة التعليم، لذا حرصت الوزارة علي حصر التحديات التي تواجه منظومة التعليم والعمل علي تذليلها للارتقاء بجودة التعليم، مشيراً إلي قيامه بزيارة أكثر من 60 مدرسة في 20 محافظة، وعقد جلسات نقاشية استمرت أسابيع مع أكثر من 10 آلاف كادر تعليمي ومعلمين ومديري إدارات.

ونوه "عبد اللطيف" إلي أن استراتيجية التعليم 2030 واحدة، لكن السياسات التي يتم وضعها هي لمواجهة التحديات.