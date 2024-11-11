اليوم السابع
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وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان بالمناطق المطورة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 05:13 م
وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان بالمناطق المطورة مؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان
كتب مدحت وهبة وبتول عصام - تصوير حسين طلال

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أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة لأهلنا بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، حيث تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، كما أن نشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وأضافت أن كافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة، وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، حيث تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وخلال شهر سبتمبر الماضي شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعم فني مباشر في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

 

الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى

 

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الدكتورة مايا مرسى والدكتور أسامة الأزهرى وأبرز الحضور 
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

 







الرئيس السيسي

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وزيرة التضامن

غادة والى

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024

2027

الخطة الوطنية عن مخاطر التعاطي والإدمان 2024_2028

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024_2028

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

مراكز علاج الادمان

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

الخط الساخن لعلاج الادمان

رقم الخط الساخن لعلاج الادمان

محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات



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