اليوم السابع
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وزارة الصحة: فحص 47 مليون سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى بالجمهورية

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:50 م
وزارة الصحة: فحص 47 مليون سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى بالجمهورية شعار مبادرات مواجهة سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة صحة المرأة قامت بفحص 47 مليون سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم فحص 14 مليونا و769 ألفا 50 سيدة، ضمن خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية للسيدات المبادرة، وتقدم المبادرة خدمات الفحص والعلاج والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عاماً، للكشف المبكر عن أورام الثدي، بما يسهم في تقليل العبء على المريض والدولة، من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وذلك وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات «مجانا» في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بـ سرطان الثدى، ومنها:-

- كبر السن.​
- وجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني).​
- وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.​
- بدايد الدورة الشهرية من سن بدري. ​
- انقطاع الدورة الشهرية في سن متأخر.​
- أخذ العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الدورة الشهرية.​
- التعرض للعلاج الإشعاعي (بالذات في منطقة الراس أو الرقبة أو الصدر).​
- السمنة المفرطة.​
- التدخين وشرب الكحوليات.​

 






الصحة

سرطان الثدى

الكشف المبكر عن اورام الثدى



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