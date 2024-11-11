وزارة الصحة: انخفاض نسبة الوفيات بسبب الكشف المبكر عن أورام الثدى

أكدت وزارة الصحة والسكان انخفاض نسبة الوفيات بسبب سرطان الثدى إلى 3.5% سنويا، وذلك بسبب مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدى، مشيرة إلى أن الدولة نجحت فى تشخيص وعلاج 130 الف حالة حتى الآم.

وكشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ارتفاع نسب اكتشاف حالات إصابات سرطان الثدى فى مراحل مبكرة، مما انعكس على خفض نسب انتشار مرض سرطان الثدي، وتأثير ذلك إيجابيًا على نتائج علاج السيدات المصابات بسرطان الثدى.

وأكد "حسانى" أن الإرادة القوية واهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصحة العامة ووضع صحة المواطن المصرى كأولوية كان من أهم عوامل نجاح المبادرات، وكذلك الإعداد الجيد وتوفر منشآت الرعاية الأولية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ووجود مراكز ومستشفيات مؤهلة ومخصصة لاستقبال الحالات، فضلا عن تعاون وشراكة مع القطاع الخاص كل ذلك كان من أسباب نجاح المبادرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت حزمة من النصائح المهمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، والتى تضمنت:

- الفحص الذاتى للثدى والمتابعة باستمرار.

- استشارة الدكتور فورا عند الشعور بأى حاجة مش طبيعية.​

- الحد من العلاج الهرمونى فى سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرمونى المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعى للدكتور لمعرفة فوايد ومخاطر العلاج الهرموني).​

- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.​

- ممارسة الرياضة. ​

- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.​