وزارة الزراعة: توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين

كتبت أسماء نصار

يبدأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة توزيع 100 طن تقاوى شعير بالمجان على صغار المزارعين ضمن أنشطة مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح.

يستفيد من هذه الكمية 3350 مزارع ليصل إجمالى ما تم توزيعه من تقاوى الشعير بالمجان خلال الـ5 سنوات الأخيرة حوالى 436 طن.



وقال الدكتور على حزين، المدير التنفيذى للجهاز أن من ضمن انشطة المشروع المستهدفه هذا العام كذلك توزيع 75.000 ( خمسة وسبعون الف) شتلة زيتون ليصل إجمالى ماتم توزيعه من خلال المبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة إلى حوالى 600.000 ( ستمائة الف شتلة زيتون ).



وفى مجال حصاد مياه المطر قام المشروع بحفر 175 بئر سعة البئر 150 متر مكعب كما تم تطهير 87 بئر وخزان رومانى قديم بسعة تخزينية وصلت إلى 60.000 متر مكعب كما تم استصلاح واديى حمد وأبوصفافى بطول عشر كيلو متر وذلك بانشاء 121 سد متنوع مابين سدود حجرية أو ترابية.

أضاف "حزين" أنه، تم تنفيذ 65 قافلة بيطرية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى بمطروح وذلك لتحصين الأغنام البرقى وتقديمى العلاج بالمجان على المربين حيث وصل عدد الأغنام البرقى التى تم تقديم التحصينات والعلاج لها إلى حوالى 425.000 رأس من الأغنام البرقى.



ومن جانبه قال المهندس أحمد مصطفى، مدير الشئون الفنية بالمشروع أن المشروع قام بإنشاء عدد من الوحدات الخدمية لتقديم الخدمات للتجمعات البدويى فى المنطقىة الحدودية ببرانى والسلوم منها 6 فصول مجتمعية لتقديم الخدمات التعليمية ووحدة صحية لتقديم الخدمات الصحية، حيث تم تقديم العلاج لـ15000 حالة كما تم انشاء 328 برج لتربية الحمام كمشروعات مدرة للدخل للمرأة البدوية.