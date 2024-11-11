وزارة التعليم: خصم درجات من الطلاب المتغيبين عن المدراس بدون عذر

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التعليم داخل المدارس بجميع مراحلها، ومن خلال المتابعات الفنية لجميع المدارس ونتائجها، يتعين على المدرس المشرف لكل مادة داخل المدرسة تنفيذ ما ورد بالقرارات الوزارية 136 -137 - 138 لسنة 2024 من أعمال فنية تخص المعلمين ومتابعتها بكل دقة.

ويتم التنبيه المشدد على مديري المدارس بمتابعة آليات المنظومة التعليمية وما تشمله من كراسات الحصة والواجبات المنزلية وتنفيذ التقييمات الأسبوعية وكذلك الاختبارات الشهرية ومتابعة عمليات التصحيح والرصد الفوري وعدم كتابة كلمة (نظر) بالكراسات التي تخصص لها درجات، وإعطاء الدرجة داخل الكراسة بالإضافة إلى المهام الأخرى الموكل بها مدير المدرسة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه في ضوء تخصيص درجات للمواظبة والسلوك فإنه يتعين مراعاة خصم الدرجات من الطلاب المتغيبين عن المدرسة بدون عذر مع رصد ذلك تباعاً، ويعتبر متابعة تنفيذ ذلك مسئولية مدير المدرسة، كما أكدت بالتنبيه المشدد على التوجيهات الفنية ومديري المراحل على مستوى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للمدارس بجميع مراحلها والتأكد من تنفيذ آليات التطوير وكل ما سبق.