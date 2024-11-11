ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 11/11/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:21

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:43

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:44

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34

وقت صلاة الظهر 11:27

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:20



