ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 11/11/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:21
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:54 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:31 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء 6:20
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