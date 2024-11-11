نقابة المرشدين السياحيين تطالب أعضائها بحظر استخدام "الفلاش" فى المتاحف

كتبت آية دعبس

طالبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أعضائها على مستوى الجمهورية، بضرورة التنبيه على الضيوف والزائرين بعدم استخدام 'الفلاش" فى داخل المقابر الأثرية، أو المتاحف، والتنبيه على ترك شنط الظهر فى المركبات لعدم تلامسها مع الجدران.

وأشارت إلى ضرورة التنبيه على كيفية الدخول والخروج وقت الزحام، وعدم لمس التماثيل أو الجدران بأي شكل، والتشديد على عدم التعامل أو الاستماع لمن يخالف -داخل بعض الأماكن- بأية طريقة تلك المحظورات، مؤكدة أن ذلك يدخل فى صميم عمل المرشد السياحى، للحفاظ على الآثار، والتي هي مصدر دخل لنا جميعا .

وأضافت: أنه لا خجل ولاخوف في إعلان كل ذلك، بل والتشديد عليه بكل حزم ، فقد تلاحظ أن هناك من الضيوف من ليس لديهم وعي أو تحضر، ويلامس وقد يتعمد ان يشوه فى تلك الكنوز، بدافع الجهل أو العبث أو حتى الغيره والحقد والاستكتار، لتكن أنت أيها المرشد السياحى حارسا لتاريخ وآثار بلدك .