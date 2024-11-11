ميقاتى: أكثر من 3200 شهيد بينهم 775 طفلا وسيدة جراء عدوان إسرائيل على لبنان

كتب ـ محمد عبد العظيم

قال نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالقمة العربية الإسلامية فى الرياض: "نعرب عن هول الكارثة التي نعيشها هذه الأيام جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.. وندعو إلى احترام خصوصية لبنان وعدم التدخل في شؤونه".

وأضاف خلال كلمته: "لبنان يمر بأزمة تاريخية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله بعدوان إسرائيلي ينتهك القوانين الدولية"، متابعا: "أكثر من 3200 شهيد بينهم 775 طفلا وسيدة وما يزيد على 4 آلاف جريح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان"، متابعا: "أعددنا برنامج دعم دقيقا وشفافا من أجل استقبال النازحين جراء الحرب الإسرائيلية".

وتابع: "لبنان في أشد الحاجة إلى السلم والأمن من أجل تعزيز الاستقرار بالمنطقة خاصة أننا نواجه أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ أكثر 5 سنوات.. وادعو جميع الدول والمؤسسات دعم لبنان الدولة والكيان وليس فئة دون غيرها".

وأشار نجيب ميقاتى، إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في خسائر إنسانية فادحة، مشددا على أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان دون حسيب أو رقيب، ويبقي الأساس وقف العدوان المستمر على لبنان ووقف إطلاق النار وتأكيد التزام الحكومة اللبنانية بالقرار الأممي الصادر 1701 والعمل على السيطرة بحدود لبنان، ونؤكد على دعم كل الحقوق للشعب الفلسطيني.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتى القمة العربية الإسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التى استضافتها الرياض فى 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.