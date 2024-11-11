معلم يتعرض للضرب بالجيزة والتعليم تتخذ الإجراءات القانونية

كتب محمود طه حسين

اتخذت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية إجراءات قانونية ضد أحد طلاب مدرسة الإمام محمد عبده الرسمية للغات، بعد أن قام بالاستعانة بأحد الأشخاص البلطجية، للتعدى على أحد معلمى المدرسة ويدعى خالد البهنساوى، حيث أكدت الإدارة التعليمية أن الواقعه كانت خارج المدرسة وبعد انتهاء اليوم الدراسى إلا أنها ترفض ظاهرة البلطجة وتدعو للتصدى لها بكل حزم، موضحة أنه تم تحويل الطالب للجنة الحماية المدرسية وسوف تصدر قرارها.

وقال خالد البهنساوي، المعلم الذي تم التعدي عليه، إن الواقعة بدأت باستغاثة ولية أمر بأن نجلها وزملائه يتعرضون للاعتداء بالضرب من بلطجية أمام بوابة المدرسة، الأمر الذي تسبب في تسارع المعلمين والعاملين لإنقاذ التلاميذ، ولكن أحد البلطجية تعدى عليه بطعنة بسلاح أبيض وقام آخر بضربه بعصا خشبية، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح بالوجه وكسر بالأنف والذراع وخلع بأحد أصابع اليد.

وتابع المعلم: أحد تلاميذ المدرسة كان على خلاف مع زملائه بالفصل فقرر الاستعانة بعدد من البلطجية لضربهم، لذلك اتصلت ولية أمر بإدارة المدرسة لمنع حدوث المشكلة موضحا أن المدرسين كانوا باجتماع مع مديرة المدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية وعندما توجهوا للتصدي للبلطجية، تعدوا عليه.