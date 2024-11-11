اليوم السابع
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مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من مطار جدة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:09 م
مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات شركة فلاي أديل القادمة من مطار جدة مطار سوهاج
كتب محمود عبد الغني

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استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة فلاي اديل القادمة من جدة - السعودية - وعلى متنها 172 راكبا؛ ويأتي هذا التشغيل تماشيًا مع مخططات الدولة المصرية لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي، لاسيما في ضوء ما تزخر به المحافظة من كنوز أثرية ومقومات سياحية لا مثيل لها تمثل العصور التاريخية المختلفة تتطلب استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق الرواج السياحي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى محافظات الوجه القبلي، بما يحقق انتعاشه ملحوظة في الاقتصاد القومي وبما يخدم أبناء الصعيد لقضاء إجازاتهم السنوية وسط ذويهم.

وكان في استقبال الطائرة الطيار أبو بكر أحمد سليمان مدير المطار، ومن المقرر أن تقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعيًا وفقًا لجدول التشغيل المحدد سلفًا، هذا وقد تم استقبال الطائرة وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للركاب بحفاوة من فريق العلاقات العامة بالمطار وتوزيع الهدايا، وإنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي متمنين رؤيتهم مرات متكررة بمطار سوهاج.

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استقبال أولى رحلات شركة فلاي أديل 






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