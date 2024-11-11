مصر متمسكة بالسلام.. كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية (إنفوجراف)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ملتزمة بشكل كامل، بتقديم العون للأشقاء فى لبنان دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى وسعيا لوقف العدوان والتدمير الذى يتعرض له الشعب اللبنانى الشقيق وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفورى لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن رقم 1701.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية: "مصر التى تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود، وحافظت عليه رغم التحديات العديدة ما زالت متمسكة بالسلام كخيار استراتيجى ووحيد لمنطقتنا وهو السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى ورغم قسوة المشهد الحالى، فإننا متمسكون بالأمل".

وتابع الرئيس السيسي: "واثقون من أن الفرصة مازالت ممكنة، لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل، تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.