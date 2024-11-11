"مش فارضين حاجة زيادة".. وزير التعليم يعلق على التقييمات

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التقييمات نظام متبع فى كل المدارس الدولية فى مصر، متابعا:" مش فارضين حاجة زيادة".

وتابع الوزير، تعقيبا على بعض كلمات النواب بشأن صعوبة التقييمات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" معنى أن هناك تقييمات وشكاوي من صعوبة التقييمات يعني أن هناك حضور، وهذا ردا على من يتحدث عن نسبة الحضور، وبالفعل نسبة الحضور بلغت تقريبا 85% فى المدارس، وخير دليل كلام معالى النواب عن التقييمات".

واستكمل الوزير:" كل المدارس الدولية فى مصر تفرض تقييمات، ونحن كذلك، ومش فارضين حاجة زيادة، التقييمات تُجرى بشكل أسبوعى، وهذا أمر متبع فى كل المدارس الدولية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.