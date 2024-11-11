اليوم السابع
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مد منافذ المجمعات الاستهلاكية ببيض المائدة.. اعرف الأسعار

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:00 م
مد منافذ المجمعات الاستهلاكية ببيض المائدة.. اعرف الأسعار بيض المائدة
كتب مدحت وهبة

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مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأطباق بيض المائدة المستورد، حيث يتم  طرح الطبق "30 بيضة " بسعر 150 جنيها، كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية 

على جانب أخر تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% كما تعاقدت الشركة على شراء كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى طوال الوقت .







وزارة التموين

أسعار بيض المائدة

سعر بيض المائدة

مخزون بيض المائدة

سعر طبيق بيض المائدة

أسعار بيض المائدة بمنافذ التموين

سعر بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية




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