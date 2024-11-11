اليوم السابع
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كيفية الإبلاغ عن التجار حال البيع بأزيد من السعر المعلن.. التفاصيل

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 02:00 ص
كيفية الإبلاغ عن التجار حال البيع بأزيد من السعر المعلن.. التفاصيل جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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أتاح جهاز حماية المستهلك للمواطنين خدمة من خلال الخط الساخن للجهاز " 19588"  لتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأزيد من السعر المعلن، كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو محاولة احتكار السلع أو منع التداول عن المواطنين وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه جهاز حماية المستهلك  بعض النصائح للمواطنين عند الشراء عبر الإنترنت، مؤكدا على ضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية و التسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.







جهاز حماية المستهلك

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

طريقة الشكاوى لجهاز حماية المستهلك

آليات التقدم بشكاوى لجهاز حماية المستهلك



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