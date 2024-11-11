قطاع المعاهد الأزهرية يطلق جداول المرحلة الثانوية بمشروع معًا نتعلم

كتب لؤى على

بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعليمات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أعطى الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية شارة البدء بتدشين جداول المرحلة الثانوية الأزهرية، وذلك بروابط ثابتة لكل صف دراسى، وجاء ذلك حرصًا على الارتقاء بالعملية التعليمية وفتح آفاق جديدة للتعلم عن بعد، وضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، حيث دشن قطاع المعاهد الأزهرية مبادرة "معًا نتعلم" لتستمر يوميًا عن بعد.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن هذه المبادرة تستهدف طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وستتيح لهم فرصة متابعة شروحات متكاملة للمناهج الدراسية عن بعد، وذلك وفقًا للجدول الزمني المرفق.

وقدم مجموعة من النصائح للطلاب قائلًا:

ابني الطالب/ ابنتي الطالبة

سيشارك في هذه المبادرة نخبة من المعلمين المتميزين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ويتطلعون إلى تقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة للطلاب، وحرصًا على الاستفادة الكاملة من هذه المحاضرات، لذا أنصحكم باتباع التعليمات التالية:

1. الاستعداد للمحاضرة:

تأكيد موعد المحاضرة وفق الجدول المرفق، وتحديد الوقت مسبقًا لتفادي التأخر.

تجهيز دفتر وقلم لتدوين الملاحظات أثناء شرح المعلم، وذلك لضمان الاستفادة الكاملة من المحتوى التعليمي.

2. التقنية والاستعداد للتعلم عن بعد:

تنزيل برنامج "تيمز" وتجريبه قبل بداية المحاضرات للتأكد من عمله بالشكل الصحيح.

التدريب على استخدام الأدوات التفاعلية، مثل خاصية "رفع اليد" لتقديم الأسئلة عند سماح المعلم.

3. التفاعل أثناء المحاضرة:

الالتزام بتعليمات المحاضر وتوجيهات المساعدين الفنيين لضمان سلاسة سير المحاضرة.

تدوين الأسئلة وطرحها في "الشات بوكس"، حيث سيتم الرد عليها من قبل المعلمين أو المساعدين.

4. الانضباط والجديّة:

حضور المحاضرات بجدية والتزام، والمشاركة الفعالة.

متابعة ما تم شرحه ومراجعة الدروس بشكل يومي، مع حل الواجبات المطلوبة.

تجديد النية قبل كل محاضرة؛ أن تكون النية لطلب العلم وابتغاء وجه الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة" (رواه مسلم).

5. أهمية الانضباط والالتزام:

الالتزام والانضباط في الحضور والمتابعة يعكس السعي الجاد نحو التميز، وهو أمر أكد عليه الإمام علي بن أبي طالب بقوله: "لا تنال الحكمة إلا بالطاعة، ولا تنال الطاعة إلا بالصبر على طلب العلم".

6. طلب العلم وتطوير الذات:

الحضور بانتظام وتدوين الفوائد العلمية ليس مجرد التزام تعليمي، بل هو عبادة وقربة إلى الله، قال تعالى: "وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" (طه: 114)، مما يشير إلى أهمية طلب العلم والاستزادة منه.

7. الاحتفاظ برابط فرقتك الدراسية الدائم الموجود أسفل المنشور، ومشاركه زملائك لتتمة الاستفادة ونشر أهداف المبادرة.

من خلال هذه التعليمات، يمكن لكل طالب أن يستفيد من هذه المبادرة ويحقق نتائج إيجابية في مستواه التعليمي، سائلين الله أن يجعل هذا العلم نافعًا، وأن يسهم في بناء جيل واعٍ ومتميز علميًا وأخلاقيًا.

وأخيرًا:

أعطى الشيخ أيمن عبدالغني تعليماته بضرورة تسهيل مهمة دخول الطلاب على تطبيق تيمز عن طريق نشر جميع الروابط الثابتة وخاطب كل ابن من أبنائه الطلاب قائلا:

من فضلك ادخل في مواعيدك المحددة على الروابط التالية:

معا نتعلم الصف الأول الثانوي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFhMDFjOGYtMTc1OC00ZDg5LWJiODctYzY4YjE4YTI5Mjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22b82b0cc1-faaf-49f5-8938-c194a74d019c%22%7d

معا نتعلم الصف الثاني الثانوي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U1NzEyODMtNDJkMC00NTUwLThjNDctNWFhZGJhYzUyMGUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22b82b0cc1-faaf-49f5-8938-c194a74d019c%22%7d

معا نتعلم الصف الثالث الثانوي

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRiM2Y2ODctNzQ3MS00ZDNlLTk0MDYtNGNlMGMxZTU5ODRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22b82b0cc1-faaf-49f5-8938-c194a74d019c%22%7d

معًا نتعلم/ الصف الثالث الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية:

https://microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Mzc5Mzg2YTAtYTEzMC00MWRhLWIxN2ItNTUwZTBmYjdlZmY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22,%22Oid%22:%222236c8d1-fb22-4732-b473-c690e63c24a2%22%7D

معًا نتعلم/ الصف الثاني الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTUwNzBkZjQtYzRhNi00NWU4LTk3MDYtNWQ1NzcyZmZhMGIx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22,%22Oid%22:%222236c8d1-fb22-4732-b473-c690e63c24a2%22%7D

معًا نتعلم/ الصف الأول الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTRkODc4NTgtN2Y0Yy00MmZiLTg3NzMtODQ0MzE2YWQyNzAy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22,%22Oid%22:%222236c8d1-fb22-4732-b473-c690e63c24a2%22%7D

معا لنتعلم الصف السادس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWU5YmUzMjMtYmE0Yy00OTA1LTg2ODYtZDAwZGNkZDNkNGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22bedcdfee-9bd3-4ed8-92b4-b466db61a431%22%7d

معا نتعلم الصف الخامس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY0YzQ0MTctYzZkYi00ZmJkLTllYjctZjM5MzU1Mzg2YmRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22bedcdfee-9bd3-4ed8-92b4-b466db61a431%22%7d

معا نتعلم الصف الرابع الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYxYTgxNzAtNTM4YS00NjgwLWEyYzEtYmRlNjIxZGQ4NjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ee2382e-9835-4eda-865d-83be47122d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22bedcdfee-9bd3-4ed8-92b4-b466db61a431%22%7d

وإليك جدول جميع الفرق الدراسية في شكل بي دي إف، وكذا الروابط وذلك إن أحببت أت تطبع الجداول على درايف يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1ipVT5zssEDLNtguGCyStPHW7uEo-Ab6y/view?usp=drivesdk



