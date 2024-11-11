غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.