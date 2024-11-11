ضبط مصنع شاش مخالف خلال حملة تموينية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية تموين الجيزة، شن حملة على عدد من الأسواق والمنشآت والمنافذ والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كل صور الغش التجارى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة تشكلت برئاسة منى زيدان مدير إدارة تموين إمبابة، وتم المرور ومتابعة مطحن الوحدة وعمل تقرير نظافة وتقرير نقص وزن أيضًا.

وأضافت أنه تم تحرير محضر غلق بقال تمويني في مواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود رخصة، ومحضر شهادة صحية.

وتابعت أن بالاشتراك مع مباحث التموين تم مداهمة مصنع لتصنيع قماش الشاش ومشتقاته، وتبين أنه لا يملك رخصة سارية ولا فواتير للمواد المستخدمة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاءت بيانات المواد المتحفظ عليها كالآتي: 9 جمدانة بلاستيك بها صابون سائل سعة الواحدة تتراوح ما بين 50 لترا و 60 لترا تقريبًا، و3 شكاير صوديوم، و120 رول قماش شاش تحت التجهيز طول الرول يتراواح ما بين 150 مترا و 300 متر، و100 رول قماش شاش منتج نهائي جاهز طول الرول يتراوح ما بين 600 متر و700 متر.