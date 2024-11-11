شاهد كوبري المنيب بعد تطويره وتوسعته لـ8 حارات في كل اتجاه

كتب سيد الخلفاوى

خططت وزارة النقل لتطوير الطريق الدائرى بالكامل، نفذت منه المرحلة الأولى، بطول 73 كم من إجمالى 103 كم، والتى شملت توسعة الطريق لـ7 حارات مرورية فى كل اتجاه بدلا من 4 حارات، و8 حارات بـ كوبرى المنيب فى كل اتجاه.

وشهد الطريق الدائرى أعمال تطوير شاملة، قضت على الازدحام بطول 73 كم، من إجمالي أطوال الطريق الدائرى، وتستكمل وزارة النقل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية بطول 34 كم، ويبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حتى تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم تنفيذ توسعة عدد من الكبارى الواقعة على الطريق، أهمها كوبرى الوراق والجارى توسعته لـ 8 حارات مرورية في كل اتجاه بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا، بدلا من 4 حارات بكل اتجاه.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى (9 د) القريب من المتحف المصرى الكبير، الذي يبلغ طوله 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، وتم إعادة فتح الحركة المرورية بتلك المسافة منذ أيام، كما نفذت أعمال تطوير قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية .

ومن المتوقع أن تصل تكاليف التطوير للجزء المتبقي من الطريق بإجمالى 25 مليار جنيه، والذى يبدأ من تقاطعه مع الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي، حيث بلغت تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، بلغت 12 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى تكلفة نزع الملكية فى المرحلة الأولى 25 مليار جنيه شملت 2200 عقار.

ويشمل مشروع التوسعة والتطوير أن يصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، كذلك كوبرى الوراق سيكون 8 حارات مرورية.

ويتم تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.



الكوبرى بعد التوزيع (1)



الكوبرى بعد التوزيع