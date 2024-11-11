رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. والمجلس يعود للانعقاد 24 نوفمبر الجارى

كتب محمود حسين

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة 11 صباح يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، 3 طلبات مناقشة عامة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وتتمثل هذه الطلبات في طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وطلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي، وطلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.