رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب إبادة الشعب الفلسطينى

كتب ـ محمد عبد العظيم

قال أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا: نثمن الجهود كافة لإنهاء العنف والدمار والبؤس الذي يعانيه الشعب الفلسطيني، وعلينا اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ما تفعله إسرائيل فى الأراضي الفلسطينية، ويجب العمل على عودة الأونروا لممارسة عملها داخل فلسطين.

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تعقد فى الرياض بالسعودية: ": إسرائيل فاقت حدود المنطق بسبب عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.. وعلي العالم كله دعم طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لما تشكله من خطر على منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع ولإجبارها على إنهاء المجازر بحق الفلسطينيين".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا: "إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة متحضرة ولكنها دولة بربرية.. ويجب أن نسلك كل الطرق لإنهاء الدمار والبؤس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك قرارات الأمم المتحدة وتعرقل الاستجابات الإنسانية.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت وكالة أونروا ومنعتها من أداء مهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة العمل لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.