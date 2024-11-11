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رئيس المجلس الرئاسى الليبى: علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جرائم إسرائيل

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:52 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى: علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جرائم إسرائيل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي
كتب محمد عبد العظيم

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قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مسؤوليتنا الإنسانية والدينية أمام الشعوب والتاريخ، تُحتم علينا اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمادي إسرائيل في ارتكاب جرائمها غير المسبوقة، ووضع الشركاء الدوليين أمام خطورة استمرار هذا العدوان بحجج واهية حول الرد والدفاع عن النفس.

وأضاف «المنفي»، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه علينا أن نواصل متابعة تنفيذ الخطوات التي تتضمنها بيان القمة الأولى، والتعزيز بخطوات أخرى، تتعاطى مع استمرار قوات الاحتلال في ممارساتها.

وأوضح أن هذه الممارسات الإسرائيلية، أصدرت في شأنها محكمة العدل الدولية حكمها الذي كان محل دعم للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأييد شعوب العالم في هبة إنسانية تجاوزت الفواصل العرقية والجغرافيا، وتوجيه رسالة واحدة ضد التوجه الإجرامي السافر لسلطات الكيان الإسرائيلية في التعدي على سيادة دول أخرى شقيقة.

وأكد أن شعوب المنطقة العربية وكل شعوب العالم، تتساءل عن جدوى النظام العالمي، عندما يعجز عن إيقاف العدوان الهمجي على غزة التي لم يعد وصفه بالإبادة الجماعية محل خلاف بل، وتوسعته في لبنان، ويخلق له البعض المبررات والحجج الواهية ويتجنب إدانته.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

 







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

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