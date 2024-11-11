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رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة إبادة جماعية ويجب وقفها

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 04:20 م
رئيس المالديف: ما تقوم به إسرائيل فى قطاع غزة إبادة جماعية ويجب وقفها رئيس المالديف، محمد مُعِزُّ
إبراهيم حسان

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استنكر رئيس المالديف، محمد مُعِزُّ، الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسقطت عشرات الآلاف من أرواح الفلسطينيين، واصفا ما يحدث بالإبادة الجماعية.

أضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض، أن المجتمع الدولي لابد أن يبدأ بالدعم ماليا وسياسيا وكل خطوة للعمل في قطاع غزة، كما دعا مجلس الأمن لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتابع رئيس المالديف، أن معاناة الشعب الفلسطيني جرح في قلب الأمة العربية والإسلامية، ويجب أن تكون قمة الرياض نقطة التحول وتحقيق العدالة حيال الشعب الفلسطيني.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

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