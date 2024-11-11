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رئيس السنغال: قطاع غزة يتعرض لعنف غير مسبوق وعلينا دعم وقف إطلاق النار

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:00 م
رئيس السنغال: قطاع غزة يتعرض لعنف غير مسبوق وعلينا دعم وقف إطلاق النار رئيس السنغال
كتب محمد عبد العظيم

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قال رئيس السنغال باسيرو ديوماى فاى، إن قطاع غزة يتعرض لعنف غير مسبوق منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وفقدنا أكثر من 40 ألف شهيد وعدد كبير من الضحايا والمصابين بجانب اغتيال موظفي منظمات الأمم المتحدة".

وأضاف خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قطاع غزة مدمر بسبب الأعمال العدائية الإسرائيلية مع استمرار عمليات التهجير القسري بدون مصادر للحياة فى موقف بائس والأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية تتعرض عنف غير مسبوق على الأسر والعائلات فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي".

وتابع رئيس السنغال: "علينا فرض وقف فوري لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان.. ومجلس الأمن لابد أن يكون له دورا فى هذا الأمر.. ونحن ندعم كل حقوق الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الصعبة الحالية وعلينا التأكد أن السلام سوف ينتصر فى النهاية واجتماعنا اليوم للتضامن ومضاعفة الجهود لوضع نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني".

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

 







القمة العربية

القمة العربية في الرياض

القمة العربية الاسلامية في الرياض

عدد الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

مؤتمر القمة العربية الإسلامية

السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسى

مؤتمر القمة العربية

القمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية 2024

قمة الرياض 2024

الرئيس السيسى يشارك بالقمة العربية الإسلامية

القمة العربية الإسلامية المشتركة

القمة العربية الإسلامية غير العادية

كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية الإسلامية

قمة الرياض

قرارات القمة العربية الإسلامية

البيان الختامي لقمة الرياض

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض

القمة العربية الإسلامية بالسعودية

غزة

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