رئيس أوزبكستان: الشعب الفلسطينى له الحق الكامل فى إقامة دولته المستقلة

كتب محمد عبد العظيم

قال رئيس أوزبكستان شوكت ميرأمانوفيتش، إن بلاده تؤيد جميع المبادرات العملية الرامية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الطرق الدبلوماسية.

وأضاف رئيس أوزبكستان، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدا أن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في دولة مستقلة.

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.