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رئيس أذربيجان يستقبل شيخ الأزهر فى باكو على هامش مشاركته بمؤتمر المناخ.. صور

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 12:38 م
رئيس أذربيجان يستقبل شيخ الأزهر فى باكو على هامش مشاركته بمؤتمر المناخ.. صور رئيس أذربيجان يستقبل شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الإمام الأكبر الدكتور محمد أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكان قد وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، العاصمة الأذربيجانيَّة "باكو" للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ  COP29، وذلك لأوَّل مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف؛ حيث تأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة رسميَّة وجهها لفضيلته الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر يونيو من العام الحالي.

رئيس أذربيجان يستقبل شيخ الأزهر
رئيس أذربيجان يستقبل شيخ الأزهر

 

ومن المقرَّر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة تتناول موقف الإسلام من قضية الحفاظ على البيئة وأزمة تغير المناخ، وسبل الاستفادة من صوت الدين في تعزيز دور قادة ورموز الأديان لرفع الوعي بهذه الأزمة والعمل على إيجاد حلولٍ لهذه القضية الخطيرة التي تهدِّد الحياة على سطح الكوكب.

كما من المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر على هامش هذه المشاركة عددًا من المسؤولين ورجال الدين والفكر والثقافة؛ بهدف توحيد الرؤى وتفعيل الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها قضايا المناخ وما يشهده عالمنا اليوم من حروب وصراعات.

يُذكر أن فضيلة الامام الأكبر قد وقَّع العام الماضي مع عددٍ من قادة ورموز الأديان (وثيقة نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك من أجل المناخ)، قبيل COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة وشارك افتراضيًّا مع قداسة البابا فرنسيس في تدشين النسخة الأولى من جناح الأديان الذي ينظِّمه مجلس حكماء المسلمين.

جانب من الإستقبال
جانب من الاستقبال
رئيس جمهورية أذربيجان مع شيخ الازهر الشريف
رئيس جمهورية أذربيجان مع شيخ الأزهر الشريف

 







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