خوف واكتئاب.. استطلاع: أكثر من نصف الطلاب الإسرائيليين طلبوا مساعدة نفسية

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نتائج استطلاع للرأى أجراه "تجمع المنظمات من أجل الصحة النفسية الجماهيرية" فى أوساط الطلاب فى إسرائيل حول أثر الحرب عليهم:
وكشف الاستطلاع، عن أن 64٪ من الطلاب توجهوا لطلب مساعدة نفسية، 61٪ منهم ينتظرون نصف سنة، و12٪ لأكثر من سنة قبل الحصول على المساعدة.
وأكد الاستطلاع أن 76٪ من الذين خضعوا للعلاج أشاروا إلى ان السبب الطلب للتجنيد والإخلاء المستمر بسبب الصافرات وقرابة عائلية للمصابين والقتلى، مشيرا إلى أن 63٪ يفكرون في ترك الدراسة، و10٪ تركوا الدراسة بالفعل.
ووفقا للاستطلاع فإن أهم المشكلات التي عانى منها المستطلعة آراؤهم: خوف، عدم تركيز، احباط واكتئاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة