جامعة حلوان تطلق معرض الخير السابع.. ألف قطعة ملابس مجانية للطلاب

محمد صبحى

افتتحت جامعة حلوان اليوم فعاليات معرض الخير السابع، الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وذلك بقاعة "ن" بالمبنى الإداري للجامعة.

يأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وتعزيز دورها المجتمعي.

وقد شهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الجامعية، في مقدمتهم الدكتور حسام رفاعي.

يضم المعرض ألف قطعة متنوعة من الملابس عالية الجودة، بالإضافة إلى الأحذية والمنتجات الجلدية، والتي يتم تقديمها مجاناً للطلاب. ويهدف المعرض إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير بيئة داعمة لطلابها.

ويقام المعرض تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، هند أبو عزيزة، مدير إدارة التكافل الاجتماعي، أشرف شهدة، كبير الأخصائيين والمشرف العام.